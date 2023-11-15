Белорусская железная дорога (БЖД) временно изменит график движения поездов на участке Кричев-Белынковичи.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, в связи с плановым ремонтом железнодорожного моста на перегоне Климовичи-Волосковня в сутки 5-6 декабря 2023 года поезд № 634/633 Гродно-Коммунары отправлением со станции Гродно 4 декабря 2023 года в 17:.28 будет следовать измененным маршрутом до станции Кричев-1 (прибытие на станцию Кричев-1 в 08:26).

Поезд № 634/633 сообщением Гродно-Коммунары в сутки 5 декабря 2023 года назначается в сообщении Кричев-Гродно отправлением со станции Кричев-1 в 15:14.

В указанные дни на участке Кричев-Белынковичи отдельные поезда региональных линий экономкласса также будут следовать измененным маршрутом и расписанием.

БЖД просит пассажиров с пониманием отнестись к данному обстоятельству и учитывать его при планировании поездок, а также приносит извинения пассажирам за временные неудобства.