В январе-октябре 2023 г. в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 29,7 млрд рублей и увеличилось по сравнению с январем-октябрем 2022 г. в сопоставимых ценах на 1,2%.

Как сообщает Национальный статкомитет, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 23,5 млрд рублей, или в сопоставимых ценах на 2,4% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 1483 тыс. тонн, что на 3,2% больше, чем в январе – октябре 2022 г., молока – 6976,4 тыс. тонн (на 5,7% больше). На долю сельскохозяйственных организаций приходится 97,3% объема производства скота и птицы (в живом весе), 97,6% молока и 83,7% производства яиц.

На 1 ноября 2023 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 4,1 млн голов крупного рогатого скота, или 100,8% к уровню 1 ноября 2022 г., в том числе коров – 1,4 млн голов (100,05%). Численность свиней составила 2,3 млн. голов, что на 0,7% больше, чем на соответствующую дату предыдущего года.

Сельскохозяйственными организациями в текущем году намолочено зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы) в первоначально оприходованном весе 6,2 млн тонн при средней урожайности 32,2 центнера с одного гектара убранной площади. Рапса намолочено 1 млн. тонн при средней урожайности 27 центнеров.

В сельскохозяйственных организациях республики практически завершена уборка картофеля. На 1 ноября 2023 г. накопано картофеля 827,2 тыс. тонн, что на 7,9% больше, чем на соответствующую дату предыдущего года, при средней урожайности 358 центнеров с одного гектара (на 1 ноября 2022 г. – 299 центнеров).

На начало ноября текущего года овощи убраны с 92,3% площадей, подлежащих уборке. Производство овощей составило 179,9 тыс. тонн при средней урожайности 329 центнеров с одного гектара (на 1 ноября 2022 г. – 316 центнеров).

Свекла сахарная убрана с 79,8% площадей, подлежащих уборке. Валовой сбор свеклы сахарной получен 3,5 млн. тонн, что на 12,3% больше, чем на соответствующую дату предыдущего года, при средней урожайности 441 центнер с одного гектара (на 1 ноября 2022 г. – 421 центнер).

Кукуруза на зерно убрана с 81,9% площадей, подлежащих уборке. Намолочено кукурузы 1,7 млн. тонн (на 63,9% больше) при средней урожайности 83,5 центнера (на 1 ноября 2022 г. – 68,4 центнера).

На 1 ноября 2023 г. в сельскохозяйственных организациях посеяно озимых зерновых культур на зерно и зеленый корм на площади 1639,4 тыс. гектаров. Посевная площадь под озимый рапс составила 448,8 тыс. гектаров. Зяблевая вспашка почвы проведена на площади 607,7 тыс. гектаров.

В республике продолжаются работы по заготовке кормов. На 1 ноября 2023 г. в сельскохозяйственных организациях заготовлено кормов 13,4 млн. тонн кормовых единиц, из них кормов из трав – 9 млн. тонн. В расчете на условную голову для общественного поголовья скота кормов заготовлено 32 центнера кормовых единиц, кормов из трав – 28,9 центнера.