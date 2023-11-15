Брестские таможенники пресекли незаконный ввоз польским перевозчиком 9 тонн комплексных пищевых добавок из Германии.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, грузовой автомобиль Volvo, в котором перевозился товар, пересекал границу в пункте пропуска «Козловичи». По документам в авто находилась партия комплексной пищевой добавки, которая используется в пищевой промышленности при производстве масложировых продуктов в качестве эмульгатора. При досмотре таможенники обнаружили еще 360 мешков по 25 кг незадекларированной комплексной пищевой добавки, используемой в качестве натурального ароматизатора.

Стоимость не указанной в документах партии составила более 190 тыс. рублей. Таким образом, польский перевозчик пытался снизить размер уплаты таможенных платежей на более чем 40 тыс. рублей.

Брестской таможней в отношении польского перевозчика начат административный процесс в соответствии с ч. 1 ст. 15.5 КоАП Республики Беларусь (недекларирование). Санкцией статьи предусмотрен штраф до 30% от стоимости предмета административного правонарушения.

Теперь за нарушение законодательства перевозчику грозит штраф в размере до 57 тыс. рублей.