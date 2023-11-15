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ЭКОНОМИКА РБ
БРЕСТСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПРЕСЕКЛИ НЕЗАКОННЫЙ ВВОЗ 9 ТОНН КОМПЛЕКСНОЙ ПИЩЕВОЙ ДОБАВКИ
17:46 15.11.2023
Брестские таможенники пресекли незаконный ввоз польским перевозчиком 9 тонн комплексных пищевых добавок из Германии.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, грузовой автомобиль Volvo, в котором перевозился товар, пересекал границу в пункте пропуска «Козловичи». По документам в авто находилась партия комплексной пищевой добавки, которая используется в пищевой промышленности при производстве масложировых продуктов в качестве эмульгатора. При досмотре таможенники обнаружили еще 360 мешков по 25 кг незадекларированной комплексной пищевой добавки, используемой в качестве натурального ароматизатора.
Стоимость не указанной в документах партии составила более 190 тыс. рублей. Таким образом, польский перевозчик пытался снизить размер уплаты таможенных платежей на более чем 40 тыс. рублей.
Брестской таможней в отношении польского перевозчика начат административный процесс в соответствии с ч. 1 ст. 15.5 КоАП Республики Беларусь (недекларирование). Санкцией статьи предусмотрен штраф до 30% от стоимости предмета административного правонарушения.
Теперь за нарушение законодательства перевозчику грозит штраф в размере до 57 тыс. рублей.
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