За январь-сентябрь 2023 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Минска (без учета банков, НКФО, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 8,4%, рентабельность продаж – 6,9%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, дебиторская задолженность на 1 октября 2023 г. составила 26,8 млрд рублей, в том числе просроченная – 2,7 млрд рублей, или 10,2% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 октября 2023 г. составила 27,8 млрд рублей, в том числе просроченная – 1,7 млрд рублей, или 6% от общего объема кредиторской задолженности.