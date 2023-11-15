Каждое экспортно ориентированное предприятие, аккредитованное на Белорусской универсальной товарной бирже (БУТБ), может рассчитывать на комплексную информационную и маркетинговую поддержку, а также доступ ко всем инструментам и сервисам, упрощающим работу на внешних рынках. Об этом заявил председатель правления БУТБ Александр Осмоловский, выступая в рамках пленарной части бизнес-форума «Лига экспорта», организованного в Минске Национальным центром маркетинга и конъюнктуры цен.

«Сегодня биржа — это не просто электронная площадка для заключения сделок, а комплексная цифровая экосистема, объединяющая различные инструменты и сервисы, которые помогают отечественным компаниям вести бизнес за рубежом, продвигать свою продукцию на новые рынки, минимизировать риски и выстраивать многовекторную сбытовую политику. В распоряжении участников биржевых торгов база из почти 7 тысяч потенциальных деловых партнеров из 70 стран мира, разветвленная сеть брокеров-нерезидентов, расчеты по сделкам по схеме „поставка против платежа“, система контроля исполнения биржевых контрактов и многое другое. То есть фактически мы обеспечиваем „одно окно“ в сфере биржевой торговли для аккредитованных на нашей платформе предприятий- экспортеров. Поэтому чем больше представителей белорусского бизнеса будут применять биржевой механизм, тем существеннее будет положительный эффект для экономики нашей страны и ее экспортного потенциала», - уверен Александр Осмоловский, которого цитирует пресс-служба БУТБ.

Рассказывая о возможностях использования биржевой площадки в целях диверсификации экспорта, он обратил внимание на рынок Китайской Народной Республики, где у БУТБ уже сформирован пул из более 150 компаний, готовых покупать широкий спектр белорусских товаров.

«По итогам 10 месяцев Китай стал крупнейшим экспортным направлением для белорусских участников биржевых торгов. Через нашу площадку отечественные предприятия активно поставляют в Поднебесную продукцию деревообработки, растительные масла, сухое обезжиренное молоко, синтетические волокна, кожевенные изделия. В результате по сравнению с январем-октябрем прошлого года объем экспортных сделок вырос в 2 с половиной раза. А за счет представительства в Шанхае планируем достичь еще более высоких показателей, поскольку теперь мы устранили последний барьер для выхода китайских компаний на биржевой рынок Беларуси — расстояние», - подчеркнул Александр Осмоловский.