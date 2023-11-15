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ЭКОНОМИКА РБ


ПОСТУПЛЕНИЯ В БЮДЖЕТ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-ОКТЯБРЕ ВЫРОСЛИ НА ТРЕТЬ


16:21 15.11.2023

На треть выросли поступления в бюджет Гомельской области в январе-октябре 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Об этом рассказал начальник инспекции Министерства по налогам и сборам по Гомельской области Дмитрий Калеев.

"За январь-октябрь 2023 года в бюджет Гомельской области поступило 3405,4 млн рублей, что на 30,5% больше, чем за январь-октябрь прошлого года", - отметил Дмитрий Калеев.

Более 81% доходов бюджета за этот период сформировано за счет поступлений пяти налогов: 30,9% - за счет НДС, 29,9% - подоходного, 11,2% - налога на прибыль, 6,1% - на недвижимость, 3% - за счет акцизов.

На долю государственного сектора экономики в консолидированный бюджет области поступило приходится 72,2% общих поступлений.

"Наибольший вклад в формирование бюджета внесли крупнейшие налогоплательщики: ОАО "Мозырский нефтеперерабатывающий завод", РУП "Производственное объединение "Белоруснефть" и РУП "Гомельэнерго", - добавил Дмитрий Калеев.
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