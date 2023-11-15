Цена за метр в Минске на прошлой неделе упала как с учетом квартир в Минск Мире, так и без них. Об этом пишет Realt.

За 6-13 ноября число объявлений в базе Realt снизилось на 1,5% - с 13 до 12,8 тыс. Среди продавцов, размещавших свои объявления на предыдущей неделе, снизили цены 5,5% из них, средний размер скидки варьировался от $1000 до $3000. Также было размещено 700 новых объявлений о продаже преимущественно 1-комнатных квартиры в ЖК «Минск Мир» с более низкой стоимостью квадратного метра, чем средняя по рынку. В то же время в 6% объявлений цены немного увеличились — от $400 до $550.

Индекс цен на квартиры в Минске на фоне описанных выше изменений за неделю снизился на 3,1% и составил $1348. Представленный индекс цен на вторичном рынке сильно подвержен влиянию большого числа объявлений о продаже квартир в отдельных новостройках (не весь первичный рынок). Средняя цена квадратного метра без учета такого влияния сейчас равна $1538, что на 0,2% меньше, чем в прошлый понедельник.

Снижение объема базы объявлений в основном произошло за счет 2-комнатных квартир, число которых уменьшилось на 5%. Также существенно снизился выбор «трешек» и «четырешек» — минус 3% в обоих случаях. В то же время число 1-комнатных квартир увеличилось — плюс 6%.

Среди районов города увеличение количества объявлений отмечалось только в Октябрьском районе — плюс 11%. В остальных случаях выбор объектов снизился, существеннее всего в Первомайском — минус 20%.

В разрезе числа комнат средняя стоимость квадратного метра снизилась почти во всех случаях, существеннее всего у 1-комнатных — минус 7,4% (за счет размещения новых объявлений о продаже квартир в новых домах ЖК «Минск Мир»). В то же время средняя стоимость «четырешек» увеличилась — плюс 0,6%.

Данные рассчитаны с учетом квартир в готовых новостройках, многие из которых не имеют межкомнатных стен и по умолчанию попадают в категорию 1-комнатных квартир, искусственно занижая среднюю стоимость квадратного метра данной категории при больших площадях.

Среди районов города динамика была разнонаправленной. Наибольший рост средней цены квадратного метра отмечался в Партизанском — плюс 0,7%. В то же время цены сильнее всего снизились в Ленинском районе — минус 0,7%.