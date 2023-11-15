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ЭКОНОМИКА РБ
ГОСКОМВОЕНПРОМ СООБЩИЛ О ПЕРЕДАЧЕ ВС БЕЛАРУСИ НОВОГО ДИВИЗИОННОГО КОМПЛЕКТА РАКЕТНОГО КОМПЛЕКСА «ПОЛОНЕЗ-М»
14:23 15.11.2023
Подразделениям Вооруженных Сил Республики Беларусь передан новый дивизионный комплект ракетного комплекса «Полонез-М». Об этом сообщает Telegram-канал Государственного военно-промышленного комитета.
Согласно информации, ракетный комплекс В-300 «Полонез-М» способен применять разные типы ракет с различными боевыми частями и обеспечивать поражение целей на дальности до 300 км.
«В создании ракетного комплекса, обладающего значительными боевыми возможностями, принимает участие целый ряд предприятий Госкомвоенпрома. Их усилиями в РК максимально использованы новейшие образцы средств связи и передачи данных, новое программное обеспечение и мощное шасси», - говорится в сообщении.
Ведомство утверждает, что способность ракетного вооружения РК преодолевать различные системы ПВО обеспечивает высокоточное поражение целей на заявленных дальностях в любой конфигурации точек прицеливания.
Отмечается, что очередной ракетный комплекс В-300 «Полонез-М» был изготовлен в предельно сжатые сроки.
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