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ЭКОНОМИКА РБ
ЦЕНЫ НА ПРОМТОВАРЫ В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ С НАЧАЛА ГОДА УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 3,5%
13:52 15.11.2023
Индекс цен производителей промышленной продукции в Минской области в октябре 2023 г. по сравнению с сентябрем 2023 г. составил 100,4%, с декабрем 2022 г. – 103,5%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 100,2% и 103,3%, промежуточные товары – соответственно 100,7% и 103,9%, потребительские товары – 100,3% и 102,4% соответственно.
Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции по Минской области в октябре 2023 г. по сравнению с сентябрем 2023 г. составил 103,1%, с декабрем 2022 г. – 93,8%, в том числе в растениеводстве – соответственно 105,4% и 96,9%, животноводстве – соответственно 102,3% и 92,8%.
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