Индекс цен производителей промышленной продукции в Минской области в октябре 2023 г. по сравнению с сентябрем 2023 г. составил 100,4%, с декабрем 2022 г. – 103,5%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 100,2% и 103,3%, промежуточные товары – соответственно 100,7% и 103,9%, потребительские товары – 100,3% и 102,4% соответственно.

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции по Минской области в октябре 2023 г. по сравнению с сентябрем 2023 г. составил 103,1%, с декабрем 2022 г. – 93,8%, в том числе в растениеводстве – соответственно 105,4% и 96,9%, животноводстве – соответственно 102,3% и 92,8%.