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ЭКОНОМИКА РБ


УЧАСТНИКИ ПРЕСТУПНОЙ СХЕМЫ ПО ПРОДАЖЕ БЕЛОРУССКОЙ «МОЛОЧКИ» В РФ ЕЖЕГОДНО ИМЕЛИ ДОХОД В РАЗМЕРЕ БОЛЕЕ $10 МЛН


13:04 15.11.2023

Участники преступной схемы по продаже белорусской молочной продукции в Россию ежегодно имели доход в размере более $10 млн. Такую цифру озвучил в эфире телеканала «Беларусь 1» замначальника Следственного управления КГБ Константин Бычек.

«Задержаны представители коммерческих структур, которые реализовали преступную схему по сокрытию от налогообложения на счета подконтрольных им зарубежных субъектов хозяйствования прибыли, размер которой, по предварительным оценкам, составлял более $10 млн в год. Часть из этих денежных средств передавалась должностным лицам в качестве откатов», - сказал он.

Ранее глава КГБ Иван Тертель сообщил, что в результате оперативно-розыскных мероприятий были взяты в разработку восемь коммерческих групп, контролирующих экспорт молочной продукции в Россию. В ходе оперативной работы задержаны 26 человек, 15 арестованы.
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