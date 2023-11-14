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ЭКОНОМИКА РБ
ВНЕДРЕНИЕ ДЕПОЗИТНО-ЗАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ТАРЫ В БЕЛАРУСИ ОТКЛАДЫВАЕТСЯ
12:53 15.11.2023
Централизованное внедрение депозитно-залоговой системы использованной тары в Беларуси пока откладывается. Об этом сообщила заместитель директора предприятия «Оператор вторичных материальных ресурсов» Надежда Орешко, отвечая о появлении в одной из торговых сетей автоматов по сбору тары.
«Те автоматы, которые уже установлены в торговых объектах и планируются к установке, – это инициатива самих торговых сетей, позиционирующих себя как экоответственных субъектов. Это хорошо, и мы это поддерживаем. Что касается централизованной установки тароматов, речь идет о депозитно-залоговой системе, внедрение которой давно обсуждается. Эта система как элемент присутствует в Национальной стратегии по обращению с твердыми коммунальными отходами и вторичными материальными ресурсами в Республике Беларусь на период до 2035 г. Но в результате обсуждения было принято решение, что централизованное внедрение депозитно-залоговой системы пока нужно отложить. Там очень много неурегулированных вопросов», – объяснила Н. Орешко, которую цитирует агентство «Минск-Новости».
По ее словам, система предполагает взаимодействие очень многих субъектов: производителей товаров и тары, импортеров, торговых сетей и централизованного органа, который бы координировал всю эту деятельность.
«Помимо этого, создание доступности этой системы для населения требует очень больших инвестиций. Сегодня приоритет сдвинулся на развитие существующей инфраструктуры обращения с отходами и инвестиции направляются туда. Нужно понимать, что собирать вторичные материальные ресурсы, конечно, хорошо, но бесполезно без развития их переработки. Поэтому сейчас акцент сместился на развитие инфраструктуры сортировки и переработки отходов, а к вопросу централизованного внедрения депозитно-залоговой системы планируется вернуться позже», – уточнила Н. Орешко.
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