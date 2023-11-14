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ЭКОНОМИКА РБ


МИНИСТР ЭКОНОМИКИ БЕЛАРУСИ ЗАЯВИЛ О ВЫХОДЕ НА ПЛАНОВЫЙ УРОВЕНЬ РОСТА ВВП НА 3,8% ПО ИТОГАМ 2023 ГОДА


12:06 15.11.2023

Министр экономики Беларуси Александр Червяков перед началом заседания президиума Совета министров заявил журналистам о выходе на плановый уровень роста ВВП на 3,8% по итогам 2023 года.

Он напомнил, что с начала года правительство сохраняет зарекомендовавший себя мобилизационный подход к управлению экономикой, реализуя целевой план. И эти решения дали результат.

«Уже известны предварительные итоги работы за 10 месяцев. Мы вышли на плановую задачу по году – на 103,8% ВВП. То есть, уровень, который перед нами ставил глава государства, достигнут с опережением. Сегодня восстанавливаются практически все сектора. В лидерах –промышленность, строительство и торговля. Полностью компенсированы потери на внешних рынках. Темп роста физических объемов экспорта за 9 месяцев составил 127%.

В сентябре обеспечено положительно сальдо внешней торговли товарами. Это означает, что те решения, которые мы принимаем по наращиванию экспортных поставок, срабатывают. Как результат, имеем достаточно хороший темп по зарплате: растут реальные доходы населения. Для сохранения положительных трендов в будущем году необходимо уже сегодня выявить неиспользованный потенциал в отраслях. Видим резервы роста в строительстве, торговле, промышленности, которые важно задействовать», – подчеркнул Александр Червяков, которого цитирует пресс-служба Минэкономики.
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