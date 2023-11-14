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ЭКОНОМИКА РБ
РОССИЙСКОЕ РЕЙТИНГОВОЕ АГЕНТСТВО ОТОЗВАЛО КРЕДИТНЫЕ РЕЙТИНГИ БЕЛАРУСИ
11:45 15.11.2023
Российское рейтинговое агентство АКРА отозвало кредитные рейтинги Беларуси. Об этом говорится в сообщении агентства.
«Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) отзывает ранее присвоенные правительству Республики Беларусь незапрошенные кредитные рейтинги по международной шкале: долгосрочные кредитные рейтинги в иностранной валюте на уровне B+ и в национальной валюте — B+ (прогноз по кредитным рейтингам «Развивающийся»), а также краткосрочные кредитные рейтинги в иностранной валюте на уровне B и в национальной валюте — B без одновременного их подтверждения по неаналитическим причинам», - говорится в сообщении.
Отмечается, что впервые незапрошенные суверенные кредитные рейтинги Беларуси были опубликованы АКРА 20 февраля 2020 года.
«Указанные суверенные кредитные рейтинги Республики Беларусь не будут пересмотрены», - отмечается в сообщении.
В агентстве также указали, что незапрошенные суверенные кредитные рейтинги Беларуси были присвоены на основании публичных данных, информации из открытых источников, а также баз данных АКРА.
При присвоении незапрошенных суверенных кредитных рейтингов использовалась информация, качество и достоверность которой, по мнению АКРА, являются надлежащими и достаточными для применения методологий.
«АКРА не оказывало правительству Республики Беларусь дополнительных услуг. Конфликты интересов в рамках процесса присвоения незапрошенных суверенных кредитных рейтингов выявлены не были», - подчеркивается в сообщении.
Неаналитическими причинами для отзыва рейтингов могли стать как проблемы с погашением белорусскими властями еврооблигаций, приобретенных российскими инвесторами, так и недавние поправки в порядок аккредитации рейтинговых агентств в Беларуси.
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