|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|15.11.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ОРГАНИЗАЦИИ ГПО «БЕЛТОПГАЗ» В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ СЭКОНОМИЛИ 3,1 ТЫС. ТОНН УСЛОВНОГО ТОПЛИВА
11:33 15.11.2023
ГПО «Белтопгаз» за 9 месяцев 2023 года сэкономлено ТЭР в объеме 3,1 тыс. тонн условного топливо при плане 2 тыс. Об этом сообщил начальник управления по формированию научной политики в области газоснабжения и обеспечению общих видов деятельности объединения Александр Белкин.
По его словам, показатель по энергосбережению выполнен на уровне минус 3,2% при задании минус 2,2%.
По итогам 2023 года планируется сэкономить не менее 3,5 тыс. тонн условного топлива при задании 3 тыс. Экономический эффект от реализации энергосберегающих мероприятий за текущий год оценивается в 2,3 млн рублей.
«Работа в области энергосбережения продолжится в 2024-2025 годах, в соответствии с поставленными правительством задачами, - добавил Александр Белкин. - Планируется сэкономить за счет реализации энергосберегающих мероприятий не менее 5,5 тыс. тонн условного топлива и увеличить долю местных топливно-энергетических ресурсов в балансе котельно-печного топлива до уровня не менее 71,5%».
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 15.11.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 14.11.2023
Курсы в банках
на 15.11.2023
Конвертация в банках
на 15.11.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте