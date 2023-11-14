ГПО «Белтопгаз» за 9 месяцев 2023 года сэкономлено ТЭР в объеме 3,1 тыс. тонн условного топливо при плане 2 тыс. Об этом сообщил начальник управления по формированию научной политики в области газоснабжения и обеспечению общих видов деятельности объединения Александр Белкин.

По его словам, показатель по энергосбережению выполнен на уровне минус 3,2% при задании минус 2,2%.

По итогам 2023 года планируется сэкономить не менее 3,5 тыс. тонн условного топлива при задании 3 тыс. Экономический эффект от реализации энергосберегающих мероприятий за текущий год оценивается в 2,3 млн рублей.

«Работа в области энергосбережения продолжится в 2024-2025 годах, в соответствии с поставленными правительством задачами, - добавил Александр Белкин. - Планируется сэкономить за счет реализации энергосберегающих мероприятий не менее 5,5 тыс. тонн условного топлива и увеличить долю местных топливно-энергетических ресурсов в балансе котельно-печного топлива до уровня не менее 71,5%».