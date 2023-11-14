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ЭКОНОМИКА РБ
ВВП БЕЛАРУСИ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ ВЫРОС НА 3,5%
11:12 15.11.2023
За 9 месяцев 2023 года ВВП Беларуси вырос на 3,5% в результате сохранения восстановительной динамики в основных отраслях. Об этом заявил сегодня премьер-министр Роман Головченко на заседании Совмина.
«Важнейший качественный показатель - реальные располагаемые доходы населения - увеличился за январь-август на 5,1%», - подчеркнул премьер.
По его словам, принимаемые совместно с Национальным банком меры позволили сохранить в приемлемых параметрах уровень инфляции – 104,3% к декабрю 2022 года
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