Госпогранкомитет Беларуси обвиняет Литву в обострении обстановки на границе.

«Литовская сторона продолжает обострять обстановку на границе с Беларусью. Если с 13 на 14 ноября через Мядининкай в ЕС пропустили 85 фур, то за минувшие сутки всего 37», - говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что по состоянию на 10:00 наибольшее скопление большегрузов фиксируется перед литовским пунктом пропуска Мядининкай (Каменный Лог). За прошедшие сутки его контрольные службы оформили всего 7% большегрузов от нормы, т.е. 1 фура в час из 20 возможных. Сотрудники остальных литовских погранпереходов приняли на свою территорию всего 54% грузовиков.

Через латвийский пункт пропуска Патерниеки (Григоровщина) и польский Кукурыки (Козловичи) в страны ЕС въехало 61% и 67% фур от нормы соответственно.

Очереди легкового транспорта фиксируются перед литовским пунктом пропуска Райгардас (Привалка) и польским — Тересполь (Брест).