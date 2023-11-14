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ЭКОНОМИКА РБ


ЭНЕРГОЕМКОСТЬ ВВП БЕЛАРУСИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 30 ЛЕТ СНИЗИЛАСЬ В 4,4 РАЗА


10:37 15.11.2023

Энергоемкость ВВП Беларуси за последние 30 лет снизилась в 4,4 раза. Об этом сообщил заместитель председателя Госстандарта – директор Департамента по энергоэффективности Виталий Крецкий.

По его словам, благодаря модернизации производств, использованию современных научно-технических разработок, оборудования и материалов, Беларуси удалось выстроить собственную эффективную систему по энергосбережению.

«Результат этой работы – снижение энергоемкости ВВП в 4,4 раза, - констатировал он. - По последним данным Международного энергетического агентства, энергоемкость ВВП Беларуси составляет 141 кг нефтяного эквивалента на $1 тыс.».

Белорусские предприятия серьезно продвинулись в вопросах энергосбережения и повышения энергоэффективности.

«По 810 позициям продукции из 1335, которые мы нормируем, удельный расход топлива на их выпуск снижен – от 1% до 55%», - добавил Виталий Крецкий.

В качестве примера он привел проекты, реализованные на ОАО «Нафтан», Обольском керамическом заводе.

Наряду с развитием атомной энергетики в стране ведется работа по вовлечению в топливно-энергетический баланс местных видов топлива. Их использование позволяет ежегодно замещать порядка 3,1 млрд куб м природного газа.

Из 118 районов Беларуси в 11 доля местных энергоресурсов в топливном балансе превышает 90%.
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