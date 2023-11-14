Потребительские цены в Минской области в октябре 2023 года выросли по сравнению с сентябрем на 0,9%, с декабрем 2022 года – на 3,9%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, за октябрь 2023 года потребительские цены выросли на 2,2% по сравнению с октябрем 2022 года. В январе-октябре 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года цены подскочили на 3,9%.

Продовольственные товары в октябре 2023 года подорожали по сравнению с сентябрем на 1,2%, с декабрем 2022 года – на 4%. Годовой рост цен в октябре 2023 года составил 3,9%. За январь-октябрь 2023 года цены на продтовары повысились на 5,9% к уровню января-октября 2022 года.

Непродовольственные товары в октябре 2023 года подорожали по сравнению с сентябрем на 0,5%, с декабрем 2022 года - на 3,8%. При этом за октябрь 2023 года к уровню октября 2022 года цены снизились на 0,1%. В январе-октябре текущего года непродовольственные товары подорожали по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 1,2%.

Цены на услуги в октябре 2023 года снизились по сравнению с сентябрем на 0,3%, с декабрем 2022 года – выросли на 6,9%. В октябре 2023 года услуги подорожали по сравнению с октябрем 2022 года на 8,3%. За январь-октябрь 2023 года стоимость услуг выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,8%.