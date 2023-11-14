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ЭКОНОМИКА РБ
КГБ БЕЛАРУСИ ЗАДЕРЖАЛ НЕ МЕНЕЕ 20 СОТРУДНИКОВ КРУПНОГО ОПЕРАТОРА МАРШРУТНЫХ ТАКСИ
09:54 15.11.2023
КГБ Беларуси во вторник вечером сообщил об задержании 20 сотрудников крупного интернет-агрегатора междугородних маршрутных такси.
По словам замначальника следственного управления КГБ Константина Бычека возбуждено уголовное дело против владельцев агрегатора Андрея Донцова и Владимира Фундатора. Агрегатор «Атлас» объединяет более 300 перевозчиков.
В ведомстве утверждают, что за доступ к клиентским базам и загрузке пассажирами владельцы просили перевозчиков регулярно делиться с ними неучтенной наличностью. Перевозчики были вынуждены скрывать объемы выручки, не выдавая пассажирам билеты и выполняя рейсы в черную.
«Отдельные перевозчики, желавшие работать независимо от владельцев этого интернет-ресурса, вовлекались в преступную деятельность путем шантажа и угроз», - заявил Бычек.
В некоторых случаях к выполнению междугородних перевозок привлекались субъекты, не имевшие специального разрешения и не отвечавшие требованиям по безопасности, что ставило под угрозу жизнь и здоровье перевозимых пассажиров.
Представитель КГБ также сказал, что агрегатор шантажировал местную власть и госперевозчиков ради выгодных маршрутов.
Согласно прозвучавшей информации, выручка перевозчиков платформы в 2022 году составила более 50 миллионов рублей. По мнению силовиков, свыше 10 миллионов никто не внес в налоговые декларации.
В настоящее время задержанные «сотрудничают со следствием, дают признательные показания, принимают меры к возмещению причиненного государству вреда».
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