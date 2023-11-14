ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
15.11.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


КГБ БЕЛАРУСИ ЗАДЕРЖАЛ НЕ МЕНЕЕ 20 СОТРУДНИКОВ КРУПНОГО ОПЕРАТОРА МАРШРУТНЫХ ТАКСИ


09:54 15.11.2023

КГБ Беларуси во вторник вечером сообщил об задержании 20 сотрудников крупного интернет-агрегатора междугородних маршрутных такси.

По словам замначальника следственного управления КГБ Константина Бычека возбуждено уголовное дело против владельцев агрегатора Андрея Донцова и Владимира Фундатора. Агрегатор «Атлас» объединяет более 300 перевозчиков.

В ведомстве утверждают, что за доступ к клиентским базам и загрузке пассажирами владельцы просили перевозчиков регулярно делиться с ними неучтенной наличностью. Перевозчики были вынуждены скрывать объемы выручки, не выдавая пассажирам билеты и выполняя рейсы в черную.

«Отдельные перевозчики, желавшие работать независимо от владельцев этого интернет-ресурса, вовлекались в преступную деятельность путем шантажа и угроз», - заявил Бычек.

В некоторых случаях к выполнению междугородних перевозок привлекались субъекты, не имевшие специального разрешения и не отвечавшие требованиям по безопасности, что ставило под угрозу жизнь и здоровье перевозимых пассажиров.

Представитель КГБ также сказал, что агрегатор шантажировал местную власть и госперевозчиков ради выгодных маршрутов.

Согласно прозвучавшей информации, выручка перевозчиков платформы в 2022 году составила более 50 миллионов рублей. По мнению силовиков, свыше 10 миллионов никто не внес в налоговые декларации.

В настоящее время задержанные «сотрудничают со следствием, дают признательные показания, принимают меры к возмещению причиненного государству вреда».
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 15.11.2023
валюта курс
EUR 3.3880
USD 3.1612
RUB 3.4570
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 14.11.2023
валюта курс +/-
EUR 3.4001 +0.0008
USD 3.1612 -0.0184
RUB 3.4570 +0.0087
все курсы архив

Курсы в банках
на 15.11.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3900 3.4070
USD 3.1350 3.1550
RUB 3.4600 3.4700
подробнее

Конвертация в банках
на 15.11.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0750 1.0850
EUR/RUB 97.7000 98.4500
USD/RUB 90.3500 91.1500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте