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ЭКОНОМИКА РБ
БЖД ВРЕМЕННО ИЗМЕНИТ ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ НЕКОТОРЫХ ПОЕЗДОВ НА УЧАСТКЕ БАРАНОВИЧИ-ВОЛКОВЫСК
09:32 15.11.2023
Белорусская железная дорога временно изменит график движения поездов на участке Барановичи-Волковыск.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, в связи с ремонтными работами на перегонах Боровцы-Полонка-Слоним в сутки 15 и 27 ноября 2023 года частично изменяется маршрут и расписание движения пассажирских поездов № 680/679 Гродно-Витебск-Гродно. Данные поезда будут следовать через станцию Лида (а не через станцию Волковыск).
Кроме того, 27 ноября поезд № 632 Гродно-Гомель также будет следовать через станцию Лида (а не через станцию Волковыск).
БЖД обращает внимание, что в указанные дни на участке Барановичи-Волковыск отдельные поезда региональных линий экономкласса будут следовать измененным маршрутом.
БЖД просит с пониманием отнестись к данному обстоятельству и учитывать его при планировании поездок, а также приносит извинения пассажирам за временные неудобства.
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