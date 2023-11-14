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ЭКОНОМИКА РБ


ОПУБЛИКОВАНЫ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТА РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИЙ БЕЛАРУСИ ЗА ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ


09:18 15.11.2023

За январь-сентябрь 2023 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Беларуси (без банков, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 9%, рентабельность продаж – 7,4%.

Как сообщает Национальный статкомитет, дебиторская задолженность на 1 октября 2023 г. составила 67,1 млрд рублей, в том числе просроченная – 9,9 млрд рублей, или 14,7% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 октября 2023 г. составила 78,7 млрд рублей, в том числе просроченная – 9,8 млрд рублей, или 12,4% от общего объема кредиторской задолженности.
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