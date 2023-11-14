В Минске индекс цен производителей промышленной продукции в октябре 2023 г. по сравнению с сентябрем 2023 г. составил 100,4%, с декабрем 2022 г. – 104,2%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 99,1% и 104,6% соответственно, промежуточные товары – 100,4% и 104,2%, потребительские товары – 100,5% и 102,1% соответственно.

В октябре 2023 года цены на промтовары выросли к октябрю 2022 года на 6,4%. При этом за январь-октябрь текущего года к уровню января-октября 2022 года цены увеличились на 10,8%.

Продукция производственно-технического назначения в октябре 2023 г. по сравнению с сентябрем подорожала на 0,1%, с декабрем 2022 года – на 4,3%. За октябрь 2023 года цены подскочили к уровню октября 2022 года на 6,8%. В январе-октябре 2023 года продукция производственно-технического назначения выросла в цене по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 14,5%.