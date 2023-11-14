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ЭКОНОМИКА РБ


ФОРУМ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИНТЕРНЕТОМ BELARUS IGF-2023 ПРОЙДЕТ В МИНСКЕ 15 НОЯБРЯ


17:32 14.11.2023

Форум по управлению интернетом Belarus IGF-2023 пройдет 15 ноября 2023 года в Минске (пр. Победителей, 20. Гостиница Minsk Marriot Hotel).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в СООО «Белорусские облачные технологии» (beCloud), на открытый диалог о развитии байнета организаторы приглашают представителей государства и бизнеса, технического и академического сообщества, энтузиастов интернет-движения и простых интернет-пользователей.

В повестке дня заявлены следующие тематические блоки:

пленарной заседание «Интернет, который мы хотим. Тренды, проблемы, возможности»;

секция «Как формируется ложная повестка в СМИ, соцсетях и интернет-ресурсах»;

секция «Цифровая грамотность как базовый инструмент информационной безопасности»;

секция «Орудие преступления в вашем кармане: кибербезопасность и как защитить себя от угроз»;

секция «Защита персональных данных: опыт практиков».

Одним из спикеров пленарного заседания выступит генеральный директор beCloud Олег Седельник. Глава компании расскажет о деятельности beCloud в статусе технического администратора национальной доменной зоны и о роли оператора в развитии ИКТ-пространства Беларуси.

Форумы по управлению интернетом (Internet Governance Forum) проводятся в разных странах под эгидой ООН с 2006 года. В Беларуси этой осенью встреча IGF состоится в пятый раз.

Ознакомиться с информацией о форуме можно здесь. Вход свободный, но нужна предварительная регистрация.
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