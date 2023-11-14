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ЭКОНОМИКА РБ


МИНЭКОНОМИКИ БЕЛАРУСИ: ЭКСПОРТ ТОВАРОВ И УСЛУГ В СТРАНЫ «ДАЛЬНЕЙ ДУГИ» В 2024 ГОДУ ПЛАНИРУЕТСЯ НАРАСТИТЬ НА 7,6%


17:16 14.11.2023

В 2024 году планируется нарастить экспорт товаров и услуг в страны «дальней дуги». Об этом заявила сегодня начальник управления прогнозирования внешней торговли Минэкономики Юлия Зубарь.

По ее словам, плановыми документами на 2024 год предусмотрено наращивание экспорта товаров и услуг на 7,6%, или на 3,8 млрд долларов. При этом для отечественных экспортеров определены две ключевые задачи.

«Во-первых, сохранение присутствия на российском рынке. Наша доля в российском импорте должна сохраниться на уровне не ниже 9%. Во-вторых, активное наращивание поставок в страны «дальней дуги». Главным образом, за счет опережающего роста экспорта в государства Африки. Определены ключевые-опорные точки для входа этот рынок. Это Египет, Кения, Нигерия, Зимбабве, ЮАР и Экваториальная Гвинея. Запланирован рост экспорта продовольственных товаров, машин, оборудования, продукции химической промышленности», – отметила Юлия Зубарь, которую цитирует пресс-служба Минэкономики.

Достижение поставленных задач будет обеспечено в том числе за счет финансовой поддержки экспортеров в рамках указов № 534 и № 466. В бюджете на эти цели предусмотрено более 360 млн рублей.

Кроме того, уже в текущем году для экспортеров в рамках Указа № 534 стали доступны кредиты в китайских юанях, а также принято решение о переходе к уведомительному порядку компенсации потерь от экспортного финансирования.
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