Правительство Беларуси подготовило проект указа, регулирующего отношения в сфере автомобильных перевозок пассажиров. Этот вопрос обсуждался сегодня на совещании у Лукашенко, сообщает его пресс-служба.

Проект указа подготовлен с целью "наведения порядка в сфере автомобильных перевозок пассажиров".

"Предусмотрено создание государственного реестра перевозок пассажиров, в который будут включаться сведения о перевозчиках, транспортных средствах (автобусах, легковых автомобилях и автомобилях такси), водителях и диспетчерах. Это законченный перечень", - доложил вице-премьер Анатолий Сивак.

Он пояснил, что включение в реестр используемых автобусов позволит, например, отследить случаи, когда транспортная компания при выявлении каких-то нарушений может просто перерегистрироваться и продолжать работу с нарушением законодательства под другой вывеской.

Ожидается, что будет также предусмотрена обязанность для субъектов предоставлять государственным органам доступ к информации о выполненных заказах. А сами заказы на перевозки можно будет передавать только тем перевозчикам, сведения о которых будут внесены в реестр.

Для уменьшения импорта услуг, снижения риска утечки персональных данных граждан проектом указа установлено право иностранных компаний оказывать услуги диспетчера перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении (диспетчера такси) только в случае создания ими на территории Беларуси юридического лица. Они также будут обязаны использовать в своей деятельности информационные системы и ресурсы, размещенные на территории Беларуси.

В целях повышения уровня безопасности для перевозчиков планируется установить обязанность видеофиксации выполнения перевозок пассажиров.

Проектом указа предусмотрены механизмы приостановления нахождения и исключения из реестра для недобросовестных перевозчиков.

Анатолий Сивак уверен, что эти меры позволят повысить ответственность перевозчиков в части соблюдения законодательства и выведут часть их из тени, создадут для субъектов на рынке перевозок равные условия хозяйствования, повысят безопасность перевозок пассажиров.