В пункте пропуска «Привалка» гродненские таможенники выявили очередную попытку незаконного перемещения авто по заниженной стоимости.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, заявленная сумма оказалась в 2,5 раза меньше фактической.

Легковой автомобиль Mercedes-Benz Vito 2021 года выпуска ввозили на территорию ЕАЭС из Литвы. Сотрудники таможни обратили внимание на достаточно низкую стоимость авто, которая была указана в документах, – 10 тыс. евро, фактическая же составила 26 тыс. евро. Это установили при проведении проверке.

Таким образом при ввозе авто на таможенных платежах намеревались сэкономить порядка 24 тыс. рублей.

По факту нарушения законодательства Гродненской региональной таможней начат административный процесс в соответствии с ч.3 ст.15.5 КоАП Республики Беларусь (предоставление недостоверных сведений о товарах).

Санкцией статьи предусмотрен штраф в размере до 30% от стоимости предмета административного правонарушения (в данном случае – до 26 тыс. рублей).