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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ ПРОФИЦИТ В ТОРГОВЛЕ УСЛУГАМИ КОМПЕНСИРУЕТ ДЕФИЦИТ В ТОРГОВЛЕ ТОВАРАМИ - МИНЭКОНОМИКИ


16:17 14.11.2023

Несмотря на опережающий рост импорта товаров и услуг над их экспортом, внешняя торговля сбалансирована. Об этом заявила сегодня начальник управления прогнозирования внешней торговли Министерства экономики, комментируя итоги внешней торговли за январь-сентябрь 2023 года.

«Положительное сальдо превысило полмиллиарда долларов: профицит в торговле услугами (+$2,1 млрд) полностью компенсировал дефицит в торговле товарами (-$1,6 млрд). Более того, в сентябре текущего года впервые обеспечено положительное сальдо по товарам – «плюс» $71 млн. Стоимостные объемы экспорта по-прежнему максимальные за последние 11 лет. Рост обеспечен за счет физических объемов поставок, что свидетельствует об адаптации экономики к санкционным шокам, успешном замещении утраченных рынков сбыта», – подчеркнула Юлия Зубарь, которую цитирует пресс-служба Минэкономики.

По ее словам, в текущем году Беларусь полностью переориентировала торговые потоки со стран Запада и Украины на рынки дружественных стран. В основном за счет наращивания поставок в Россию и страны Азии. Доля дружественных стран в экспорте выросла на 14%.

«Высокими темпами растет экспорт потребительских – 111,7% и инвестиционных товаров – 106,6%. Этому способствует восстановление инвестиционной активности, а также отложенный спрос на ключевом для нас рынке – Российской Федерации. Стоимостные объемы экспорта товаров в Россию – максимальные. Так, только за январь-сентябрь текущего года экспорт в Россию составил $18,7 млрд, что выше годовых значений до 2021 года. Поставки в страны Азии выросли в 1,5 раза, Северной и Южной Америки – в 1,4 раза. Поступательно наращиваем поставки на рынок КНР: за девять месяцев приросли более чем на 10 %», – резюмировала Юлия Зубарь.
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