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ЭКОНОМИКА РБ
ПРЕДПРИЯТИЯ БЕЛЛЕСБУМПРОМА ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
15:53 14.11.2023
Предприятия концерна «Беллесбумпром» принимают участие в международной выставке PulpFor-2023, которая проходит 14-16 ноября 2023 года в Санкт-Петербурге.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, организации холдинга «Белорусские обои», ОАО «Светлогорский ЦКК», ОАО «Бумажная фабрика «Спартак», РУП «Завод газетной бумаги», ОАО «СКБЗ «Альбертин» представляют свою продукцию, налаживают контакты, выстраивают новые связи с целью расширения географии бизнеса и повышения узнаваемости своего бренда.
В масштабном мероприятии целлюлозно-бумажной промышленности в России в этом году участвуют представители более 100 компаний из 11 стран мира. На одной площадке демонстрируются новинки продукции, инновационные идеи и технологии отрасли.
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