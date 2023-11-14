Предприятия концерна «Беллесбумпром» принимают участие в международной выставке PulpFor-2023, которая проходит 14-16 ноября 2023 года в Санкт-Петербурге.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, организации холдинга «Белорусские обои», ОАО «Светлогорский ЦКК», ОАО «Бумажная фабрика «Спартак», РУП «Завод газетной бумаги», ОАО «СКБЗ «Альбертин» представляют свою продукцию, налаживают контакты, выстраивают новые связи с целью расширения географии бизнеса и повышения узнаваемости своего бренда.

В масштабном мероприятии целлюлозно-бумажной промышленности в России в этом году участвуют представители более 100 компаний из 11 стран мира. На одной площадке демонстрируются новинки продукции, инновационные идеи и технологии отрасли.