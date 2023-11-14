Продовольственные товары в Минске в октябре 2023 года подорожали по сравнению с сентябрем 2023 года на 0,9%, с декабрем 2022 года – на 4,5%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, в октябре 2023 года к уровню октября 2022 года цены увеличились на 5,2%. За январь-октябрь 2023 года рост цен по сравнению с аналогичным периодом 2022 года составил 6,9%.

Непродовольственные товары в октябре 2023 года подорожали по сравнению с сентябрем на 0,2%, с декабрем 2022 года – на 1,7%. При этом за октябрь 2023 года к уровню октября 2022 года цены снизились на 2%. В январе-октябре 2023 года цены на непродовольственные товары увеличились на 0,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Цены на услуги в октябре 2023 года выросли по сравнению с сентябрем на 0,4%, с декабрем 2022 года – 7,3%. В октябре 2023 года услуги подорожали по сравнению с октябрем 2022 года на 7,8%. За январь-октябрь 2023 года цены на услуги увеличились к уровню января-октября 2022 года на 6,8%.