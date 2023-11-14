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ЭКОНОМИКА РБ
ГОМСЕЛЬМАШ НАМЕРЕН ВЫПУСТИТЬ 3,5 ТЫС. ЕДИНИЦ САМОХОДНОЙ ТЕХНИКИ В 2024 ГОДУ
15:36 14.11.2023
ОАО "Гомсельмаш" намерено выпустить 3,5 тыс. единиц самоходной техники в 2024 году. Об этом заявил генеральный директор предприятия Александр Новиков перед совещанием учредителей и участников союза промышленников "Прогресс".
Предварительные итоги этого года, по мнению гендиректора, были понятны уже в сентябре.
"Цифру в 3 тыс. единиц самоходной техники, безусловно, выполним. Вся техника найдет своего потребителя. На 2024 год планируем выпуск не менее 3,5 тыс. самоходной техники. Это хорошая прибавка в темпах роста не только в объемах производства, но и наращивания экспортного потенциала", - подчеркнул Александр Новиков.
По итогам января-сентября рентабельность продаж на предприятии составила 13,1% при задании 8,2%. Объем производства промышленной продукции в действующих ценах на 51,2% выше этого показателя за аналогичный период прошлого года. Выручка от реализации продукции на 12,8% выше заложенной в бизнес-плане, к аналогичному периоду прошлого года рост составил 43,3%.
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