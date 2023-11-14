|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|14.11.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ВЛАСТИ БЕЛАРУСИ ОБВИНИЛИ ЧАСТНЫЕ ТАКСИ В ФИНАНСОВЫХ НАРУШЕНИЯХ
15:00 14.11.2023
Лукашенко сегодня на совещании по пассажирским автомобильным перевозкам обвинил работающие по схеме Uber частные такси в финансовых нарушениях и налоговой оптимизации.
«С финансовой точки зрения чаще всего выявляют сокрытие выручки, дробление бизнеса, зарплату в конвертах и неуплату налогов. Нам надо ужесточить наказание по реальным вещам. Отсюда недобросовестная конкуренция с легальными перевозчиками, что сказывается на работе всей отрасли автомобильных перевозок. Возят без системы, крадут, воруют, не платят налоги. Какие автобусы могут с ними конкурировать? Потери бюджета исчисляются десятками миллионов рублей. A добросовестные перевозчики вынуждены закрываться, увольнять людей. Вот и вся справедливость», - заявил Лукашенко.
По его словам, понятные и справедливые правила соблюдают далеко не все участники этого бизнеса.
«Как показывают проверки Комитета государственного контроля, бессовестных дельцов немало. За 9 месяцев 2023 года проверили чуть больше 10 тысяч автомобилей. Выявили почти 9 тысяч нарушений. Самое страшное, что нелегалы намеренно уходят от требований безопасности, которые предъявляются к регулярным перевозчикам: наличие необходимой водительской категории и стажа, людей возят все, кто хотят. А потом - дикие аварии», - возмутился Лукашенко.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 15.11.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 14.11.2023
Курсы в банках
на 14.11.2023
Конвертация в банках
на 14.11.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте