Лукашенко сегодня на совещании по пассажирским автомобильным перевозкам обвинил работающие по схеме Uber частные такси в финансовых нарушениях и налоговой оптимизации.

«С финансовой точки зрения чаще всего выявляют сокрытие выручки, дробление бизнеса, зарплату в конвертах и неуплату налогов. Нам надо ужесточить наказание по реальным вещам. Отсюда недобросовестная конкуренция с легальными перевозчиками, что сказывается на работе всей отрасли автомобильных перевозок. Возят без системы, крадут, воруют, не платят налоги. Какие автобусы могут с ними конкурировать? Потери бюджета исчисляются десятками миллионов рублей. A добросовестные перевозчики вынуждены закрываться, увольнять людей. Вот и вся справедливость», - заявил Лукашенко.

По его словам, понятные и справедливые правила соблюдают далеко не все участники этого бизнеса.

«Как показывают проверки Комитета государственного контроля, бессовестных дельцов немало. За 9 месяцев 2023 года проверили чуть больше 10 тысяч автомобилей. Выявили почти 9 тысяч нарушений. Самое страшное, что нелегалы намеренно уходят от требований безопасности, которые предъявляются к регулярным перевозчикам: наличие необходимой водительской категории и стажа, людей возят все, кто хотят. А потом - дикие аварии», - возмутился Лукашенко.