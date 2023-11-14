Сертификат организации теперь можно получить в Национальном центре электронных услуг (НЦЭУ).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в НЦЭУ, подписчикам республиканского удостоверяющего центра (РУЦ) доступны новые услуги по изданию сертификата организации на 1 или 2 года.

Сертификат организации – сертификат открытого ключа, изданный РУЦ ГосСУОК, который содержит только информацию об организации – наименование, УНП и при необходимости адрес, структурное подразделение, УНПФ.

Услугу могут получить абоненты СМДО: юридические лица – резиденты Республики Беларусь, информация о которых содержится в ЕГР или в ГРП. Одно юридическое лицо может получить несколько сертификатов организации.

Сертификат организации используется для выработки электронной цифровой подписи (ЭЦП) и подписания электронных документов.

Например, работник организации может подписать электронный документ ЭЦП физического лица (без использования атрибутного сертификата) и дополнительно подписать документ ЭЦП организации. В таком случае ЭЦП электронного документа будет содержать информацию об организации и физическом лице, подписавших документ, но не будет содержать информацию о должности подписавшего лица.

Для бюджетных организаций стоимость услуг составит: на 1 год – 72,36 рубля с НДС, на 2 года – 110,88 рубля с НДС.

Для коммерческих организаций: на 1 год – 79,62 рубля с НДС, на 2 года – 122,58 рубля с НДС.

Подробнее об услуге и способе ее получения можно узнать здесь.