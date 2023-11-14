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ЭКОНОМИКА РБ
НАРУШЕНИЯ ВЫЯВЛЕНЫ В КАЖДОМ ПРОВЕРЕННОМ ОБЪЕКТЕ ИНДУСТРИИ КРАСОТЫ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
13:55 14.11.2023
В каждом проверенном объекте индустрии красоты Гомельской области санитарная служба региона выявила нарушения. Об этом сообщает Telegram-канал «Гомельщина официально».
Как поясняется, проверка обусловлена вступившими в этом году санитарно-эпидемиологическими требованиями к содержанию и эксплуатации объектов по оказанию бытовых услуг.
Всего проверено 78 объектов: парикмахерских, салонов красоты, студий маникюра.
«Больше всего нарушений – на 62% объектах - в части проведения производственного, в том числе лабораторного контроля. На половине проверенных объектах установлены нарушения в проведении дезинфекции или стерилизации. На каждом пятом объекте использовали оборудование или мебель с дефектами. На 17% объектов работники не имели сведений о прохождении медицинского осмотра», - рассказали в областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.
Выявлены также использование парфюмерно-косметической продукции с истекшими сроками годности и даже без маркировки.
В службе санитарного надзора подчеркивают, что контроль за устранением выявленных нарушений будет продолжен.
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