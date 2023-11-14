Сельхозорганизации республики убрали на 98,7 тыс. га площадей сахарную свеклу и накопали 4805,4 тыс. тонн при средней урожайности 487,0 ц/га.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минсельхозпроде, во всех категориях хозяйств на 14 ноября 2023 года намолочено 9442,1 тыс. тонн зерна с учетом рапса.

Кукуруза на зерно убрана на 242,3 тыс. га площадей, намолочено 200,8 тыс. тонн этой культуры при средней урожайности 82,9 ц/га.

На сегодня собрано зеленой массы кукурузы 22823,3 тыс. тонн.

Кроме того, овощи убраны на 5,71 тыс. га. Всего их собрано 181,2 тыс. тонн при урожайности 317,4 ц/га.

В стране заготовлено 9259,5 тыс. тонн травяных кормов, что составляет 95,8% к плану.