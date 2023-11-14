ЭКОНОМИКА РБ

ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ ЗА ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ ВЛОЖИЛИ В ЭКОНОМИКУ МИНСКА $3 МЛРД

13:05 14.11.2023 За январь-сентябрь 2023 г. в реальный сектор экономики Минска (кроме банков) иностранные инвесторы вложили $3 млрд. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, основными инвесторами организаций Минска были субъекты хозяйствования Российской Федерации (61% от всех поступивших инвестиций), Кипра (19,6%), Объединенных Арабских Эмиратов (2,5%). Поступление прямых иностранных инвестиций составило $2,7 млрд, или 92,3% от всех поступивших иностранных инвестиций. За январь-сентябрь 2023 г. организациями Минска (кроме банков) направлено за рубеж $2,3 млрд инвестиций. Основные объемы инвестиций организациями Минска были направлены субъектам хозяйствования Российской Федерации (92,3% от всех направленных инвестиций), Соединенных Штатов Америки (1,5%) и Ирландии (1,2%). На долю прямых инвестиций приходилось 69,9% всех направленных инвестиций за рубеж.