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ЭКОНОМИКА РБ


В III КВАРТАЛЕ 2023 ГОДА ВЫРУЧКА LIFE:) ВЫРОСЛА НА 17,8%


12:57 14.11.2023

В III квартале 2023 года выручка мобильного оператора life:) увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 17,8% и составила 45 млн белорусских рублей. Такие показатели содержатся в квартальном отчете Turkcell – материнской компании life:).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ЗАО «БеСТ», рост выручки объясняется преимущественно увеличением потребления интернет- и голосового трафика и ростом спроса на тарифные планы с большим количеством гигабайт и минут. Также важный фактор — рост активной абонентской базы. Она увеличилась на 9,1% и составила 1,2 млн абонентов.

Рентабельность life:) по EBITDA составила 45,5%, увеличившись на 14,4% в первую очередь за счет роста выручки и оптимизации структуры затрат.

Среднемесячное потребление 4G-трафика в пересчете на одного абонента увеличилось на 11% по сравнению с прошлым годом. Сейчас наш абонент за месяц в среднем расходует 19,1 ГБ интернета.

Компания предоставляет услуги LTE-покрытия во всех шести областях страны, задействовав 4,1 тысячу 4G-станций. Благодаря широкому охвату 4G-покрытия 82% активной абонентской базы, которая пользуется мобильным интернетом, использует услуги стандарта LTE.
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