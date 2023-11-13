15-16 ноября на базе Национального центра художественного творчества детей и молодежи состоится заключительный этап IX республиканского конкурса на лучший проект по организации шестого школьного дня.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Минобразования, в центре внимания – совершенствование работы учреждений общего среднего образования, учреждений дополнительного образования детей и молодежи по организации шестого школьного дня.

В конкурсе принимают участие творческие коллективы, созданные на базе учреждений общего среднего образования, учреждений дополнительного образования детей и молодежи, включающие учащихся, педагогических работников, членов детских и молодежных общественных объединений, органов ученического самоуправления, объединений по интересам, волонтерских отрядов, молодежных клубов.

Программа конкурсных мероприятий предусматривает презентацию и защиту 21 творческого проекта. В содержании конкурсных номинаций традиционно отражаются наиболее актуальные аспекты работы учреждений общего среднего, учреждений дополнительного образования детей и молодежи в шестой школьный день.

В 2023 году конкурс проводится в трех номинациях: «Во имя мира и созидания!», «Шестой день всегда в моде», «Шестой день от идеи к воплощению».

В числе требований к содержанию – актуальная социальная и практическая значимость проекта, четкое изложение материала. Проектная работа должна основываться на современных научных материалах по избранной тематике, содержать примеры эффективного опыта воспитательной работы в учреждении образования.

В настоящее время в Академию последипломного образования для экспертной оценки поступили проекты, прошедшие отбор на региональном уровне.

Участники конкурса, занявшие призовые места в каждой из трех номинаций, награждаются дипломами Министерства образования и памятными подарками.