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ЭКОНОМИКА РБ
НОВОСТНЫМ АГРЕГАТОРАМ ПРИДЕТСЯ РАЗМЕЩАТЬ СЕРВЕРА В БЕЛАРУСИ
12:11 14.11.2023
Лукашенко сегодня на совещании потребовал от новостных агрегаторов, работающих в белорусском информационном пространстве, размещения серверов на территории Беларуси.
«Поскольку одна из тем касается интернет-агрегаторов, очевидно, что всем, кто хочет работать в Беларуси, необходимо разместить свои информационные системы на нашей территории. К новому году эта схема должна работать. Это непреложные требования государства как гаранта обеспечения безопасности, защиты персональных данных, пресечения противоправных действий. Берите на контроль», - заявил Лукашенко.
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