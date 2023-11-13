ЭКОНОМИКА РБ

НОВОСТНЫМ АГРЕГАТОРАМ ПРИДЕТСЯ РАЗМЕЩАТЬ СЕРВЕРА В БЕЛАРУСИ

12:11 14.11.2023 Лукашенко сегодня на совещании потребовал от новостных агрегаторов, работающих в белорусском информационном пространстве, размещения серверов на территории Беларуси. «Поскольку одна из тем касается интернет-агрегаторов, очевидно, что всем, кто хочет работать в Беларуси, необходимо разместить свои информационные системы на нашей территории. К новому году эта схема должна работать. Это непреложные требования государства как гаранта обеспечения безопасности, защиты персональных данных, пресечения противоправных действий. Берите на контроль», - заявил Лукашенко.