|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|14.11.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ЗАГОТОВЛЕННЫЕ ОБЪЕМЫ КОРМОВ ДЛЯ ЖИВОТНОВОДСТВА В ЭТОМ ГОДУ В БЕЛАРУСИ ПРЕВЫШАЮТ ПРОШЛОГОДНИЕ
11:53 14.11.2023
Заготовленные объемы кормов для животноводства в этом году превышают прошлогодние. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Владимир Гракун.
«Кормов в этом году мы заготовили больше, чем в прошлом. В связи с этим мы полностью обеспечим общественное поголовье, что непосредственно повлияет на получение в достаточном объеме молока и мяса. Все это позволит нарастить экспортный потенциал нашей страны", - сказал он.
По его словам, в этом году собрано 1,1 млн тонн картофеля. Заканчивается и уборка овощей, в частности поздних сортов капусты.
"Овощные культуры и картофель позволяют нам сформировать стабилизационные фонды. До 1 декабря эта работа будет завершена. Практически все области нашей страны и Минск уже сформировали объемы стабфондов, которые в этом году составляют практически 122 тыс. т продукции", - отметил замминистра.
Он напомнил, что в стабфонды закладываются картофель, свекла, морковь, капуста, лук и яблоки.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 14.11.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 13.11.2023
Курсы в банках
на 14.11.2023
Конвертация в банках
на 14.11.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте