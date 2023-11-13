Заготовленные объемы кормов для животноводства в этом году превышают прошлогодние. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Владимир Гракун.

«Кормов в этом году мы заготовили больше, чем в прошлом. В связи с этим мы полностью обеспечим общественное поголовье, что непосредственно повлияет на получение в достаточном объеме молока и мяса. Все это позволит нарастить экспортный потенциал нашей страны", - сказал он.

По его словам, в этом году собрано 1,1 млн тонн картофеля. Заканчивается и уборка овощей, в частности поздних сортов капусты.

"Овощные культуры и картофель позволяют нам сформировать стабилизационные фонды. До 1 декабря эта работа будет завершена. Практически все области нашей страны и Минск уже сформировали объемы стабфондов, которые в этом году составляют практически 122 тыс. т продукции", - отметил замминистра.

Он напомнил, что в стабфонды закладываются картофель, свекла, морковь, капуста, лук и яблоки.