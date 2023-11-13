|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|14.11.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СФЕРЕ БЕСПИЛОТНИКОВ БУДУТ ВНЕДРЯТЬ В НАЦИОНАЛЬНОМ ДЕТСКОМ ТЕХНОПАРКЕ
11:35 14.11.2023
Национальный детский технопарк и резидент Парка высоких технологий ООО "АРМОСОФТ подписали соглашение о сотрудничестве.
Как сообщает Telegram-канал Государственного комитета по науке и технологиям, целью соглашения является подготовка нового поколения инженеров, способных создавать инновационную индустрию за счет формирования и решения комплексных задач по разработке и внедрению перспективных продуктов в сфере беспилотных авиационных систем.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 14.11.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 13.11.2023
Курсы в банках
на 14.11.2023
Конвертация в банках
на 14.11.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте