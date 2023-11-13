ЭКОНОМИКА РБ

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СФЕРЕ БЕСПИЛОТНИКОВ БУДУТ ВНЕДРЯТЬ В НАЦИОНАЛЬНОМ ДЕТСКОМ ТЕХНОПАРКЕ

11:35 14.11.2023 Национальный детский технопарк и резидент Парка высоких технологий ООО "АРМОСОФТ подписали соглашение о сотрудничестве. Как сообщает Telegram-канал Государственного комитета по науке и технологиям, целью соглашения является подготовка нового поколения инженеров, способных создавать инновационную индустрию за счет формирования и решения комплексных задач по разработке и внедрению перспективных продуктов в сфере беспилотных авиационных систем.