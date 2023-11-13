ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
14.11.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ВО ВСЕХ РЕГИОНАХ БЕЛАРУСИ СТАРТОВАЛ НОВЫЙ ЭТАП ПРОЕКТА ПО ЦИФРОВОЙ ГРАМОТНОСТИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА


11:14 14.11.2023

До конца 2023 года в шести городах Беларуси пройдут 12 мастер-классов по цифровой грамотности для людей старшего возраста.

Проект #яонлайн проводится по инициативе компании А1 и уже третий год продолжает объединять всех, кто хочет научиться пользоваться смартфоном и мобильным интернетом или помочь в этом другим. Проект реализуется в партнерстве с Фондом ООН в области народонаселения (ЮНФПА) и при поддержке Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь.

Бесплатные занятия для людей старшего возраста проводятся в территориальных центрах социального обслуживания населения, а проводят обучение и делятся своей профессиональной экспертизой, на конкретных примерах показывая, на что способен смартфон с доступом в интернет, сотрудники А1, ставшие волонтерами проекта. Акцент в обучении сделан и на таком важном направлении как безопасность в интернете, а также на правилах безопасности при общении с телефонными мошенниками.

До конца 2023 года такие мастер-классы запланированы в территориальных центрах социального обслуживания населения в Гомеле, Витебске, Барановичах, Гродно, Бресте и Могилеве. Места проведения мастер-классов выбраны неслучайно, так как с момента запуска движения #яонлайн именно люди старшего возраста, а с 2022 года основной аудиторией проекта стали и люди с инвалидностью.

Участники обучения получают сертификат о его прохождении, а также набор практических навыков в области цифровой грамотности. Реализация такого проекта при поддержке Министерства труда и социальной защиты станет еще одним значительным шагом к достижению цели, определенной Национальной стратегией «Активное долголетие-2030» и направленной на увеличение к 2030 году числа пользователей интернета старшего возраста с 40 до 65%.

Чтобы обучающимся было проще сориентироваться в том, какие возможности перед ними открывает доступ к мобильному интернету, компания А1 и Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА) при поддержке Министерства труда и социальной защиты подготовила учебные материалы – практические советы, разработанные специально для социальных работников, а также путеводитель «Смартфон – это легко!» на ясном языке для людей с инвалидностью.

Кроме того, в этом году был обновлен #яонлайн-путеводитель с инструкциями для начинающих интернет-пользователей. По результатам обсуждения с социальными работниками, которые активно применяют путеводитель в своей работе, пособие было дополнено новой полезной информацией. Первая версия путеводителя была выпущена в 2021 году тиражом двадцать тысяч экземпляров и распространена по всем магазинам А1 и среди социальных работников.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 14.11.2023
валюта курс
EUR 3.3988
USD 3.1796
RUB 3.4483
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 13.11.2023
валюта курс +/-
EUR 3.3993 -0
USD 3.1796 +0.0021
RUB 3.4483 +0.0005
все курсы архив

Курсы в банках
на 14.11.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3840 3.3960
USD 3.1700 3.1760
RUB 3.4420 3.4500
подробнее

Конвертация в банках
на 14.11.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0660 1.0700
EUR/RUB 98.2000 98.6500
USD/RUB 91.8000 92.2000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте