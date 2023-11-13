До конца 2023 года в шести городах Беларуси пройдут 12 мастер-классов по цифровой грамотности для людей старшего возраста.

Проект #яонлайн проводится по инициативе компании А1 и уже третий год продолжает объединять всех, кто хочет научиться пользоваться смартфоном и мобильным интернетом или помочь в этом другим. Проект реализуется в партнерстве с Фондом ООН в области народонаселения (ЮНФПА) и при поддержке Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь.

Бесплатные занятия для людей старшего возраста проводятся в территориальных центрах социального обслуживания населения, а проводят обучение и делятся своей профессиональной экспертизой, на конкретных примерах показывая, на что способен смартфон с доступом в интернет, сотрудники А1, ставшие волонтерами проекта. Акцент в обучении сделан и на таком важном направлении как безопасность в интернете, а также на правилах безопасности при общении с телефонными мошенниками.

До конца 2023 года такие мастер-классы запланированы в территориальных центрах социального обслуживания населения в Гомеле, Витебске, Барановичах, Гродно, Бресте и Могилеве. Места проведения мастер-классов выбраны неслучайно, так как с момента запуска движения #яонлайн именно люди старшего возраста, а с 2022 года основной аудиторией проекта стали и люди с инвалидностью.

Участники обучения получают сертификат о его прохождении, а также набор практических навыков в области цифровой грамотности. Реализация такого проекта при поддержке Министерства труда и социальной защиты станет еще одним значительным шагом к достижению цели, определенной Национальной стратегией «Активное долголетие-2030» и направленной на увеличение к 2030 году числа пользователей интернета старшего возраста с 40 до 65%.

Чтобы обучающимся было проще сориентироваться в том, какие возможности перед ними открывает доступ к мобильному интернету, компания А1 и Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА) при поддержке Министерства труда и социальной защиты подготовила учебные материалы – практические советы, разработанные специально для социальных работников, а также путеводитель «Смартфон – это легко!» на ясном языке для людей с инвалидностью.

Кроме того, в этом году был обновлен #яонлайн-путеводитель с инструкциями для начинающих интернет-пользователей. По результатам обсуждения с социальными работниками, которые активно применяют путеводитель в своей работе, пособие было дополнено новой полезной информацией. Первая версия путеводителя была выпущена в 2021 году тиражом двадцать тысяч экземпляров и распространена по всем магазинам А1 и среди социальных работников.