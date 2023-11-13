Литовское направление остается самым загруженным на пути в ЕС: здесь оформления ожидают около 960 грузовиков. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

Утверждается, что за сутки контрольные службы Мядининкая (Каменный Лог) приняли на свою территорию всего 17% авто от пропускной способности, т.е. 3 фуры в час из 20 возможных. Сотрудники остальных литовских погранпереходов оформили 52% большегрузов. В польском пункте пропуска Кукурыки (Козловичи) выполнили норму на 72%.

«По состоянию на 10:00 наибольшая очередь легкового транспорта фиксируется перед польским погранпереходом Тересполь (Брест). Его сотрудники за сутки пропустили на свою территорию 40% авто от нормы. Автомобили также ожидают въезда в ЕС перед литовскими пунктами пропуска Мядининкай (Каменный Лог), Шальчининкай (Бенякони) и Райгардас (Привалка)», - говорится в сообщении ГПК.