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ЭКОНОМИКА РБ
ЛИТОВСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ОСТАЕТСЯ САМЫМ ЗАГРУЖЕННЫМ НА ПУТИ В ЕС – ГПК БЕЛАРУСИ
10:55 14.11.2023
Литовское направление остается самым загруженным на пути в ЕС: здесь оформления ожидают около 960 грузовиков. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.
Утверждается, что за сутки контрольные службы Мядининкая (Каменный Лог) приняли на свою территорию всего 17% авто от пропускной способности, т.е. 3 фуры в час из 20 возможных. Сотрудники остальных литовских погранпереходов оформили 52% большегрузов. В польском пункте пропуска Кукурыки (Козловичи) выполнили норму на 72%.
«По состоянию на 10:00 наибольшая очередь легкового транспорта фиксируется перед польским погранпереходом Тересполь (Брест). Его сотрудники за сутки пропустили на свою территорию 40% авто от нормы. Автомобили также ожидают въезда в ЕС перед литовскими пунктами пропуска Мядининкай (Каменный Лог), Шальчининкай (Бенякони) и Райгардас (Привалка)», - говорится в сообщении ГПК.
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