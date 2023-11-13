Единый реестр пустующих домов на сегодня содержит информацию о более 12 тысячах объектов недвижимости, из них почти 350 – выставлены на продажу.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, реестр пустующих домов работает в Беларуси уже более 10 месяцев. Впервые вся информация о таких объектах по стране была интегрирована в единую площадку в целях выявления, учета и сокращения количества пустующих жилых домов, а также повышения информированности граждан.

В Едином реестре пустующих домов можно не только посмотреть характеристики того или иного объекта, но и в режиме онлайн увидеть его местоположение, фото, узнать возраст и состояние дома. Доступ к реестру открытый и бесплатный.

Кроме того, на публичной кадастровой карте на основании сведений реестра размещен слой с информацией о местоположении пустующих жилых домов, предназначенных для продажи.