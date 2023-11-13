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ЭКОНОМИКА РБ
СК ВОЗБУДИЛ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПОСЛЕ ВЗРЫВА В ОАО «ВИТЕБСКДРЕВ»
10:21 14.11.2023
Следователи возбудили уголовное дело по факту нарушений правил производственно-технической дисциплины и безопасности на территории ОАО «Витебскдрев».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Следственном комитете Беларуси, установлено, что 11 ноября на территории организации произошло возгорание пылевоздушной смеси с последующим воспламенением и выбросом продуктов горения.
В результате инцидента травмирован работник предприятия.
Следственно-оперативной группой проведен осмотр места происшествия, зафиксирована следовая картина. Изъяты объекты и предметы, имеющие значение по делу. Следователи допрашивают работников организации, изымают и анализируют техническую документацию. Планируется назначение необходимых экспертных исследований.
Витебским городским отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.302 (нарушение правил производственно-технической дисциплины, правил безопасности на территории взрывоопасного цеха, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения) Уголовного кодекса Беларуси. Особое внимание будет уделено выяснению причин и условий, которые привели к ЧП.
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