Следователи возбудили уголовное дело по факту нарушений правил производственно-технической дисциплины и безопасности на территории ОАО «Витебскдрев».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Следственном комитете Беларуси, установлено, что 11 ноября на территории организации произошло возгорание пылевоздушной смеси с последующим воспламенением и выбросом продуктов горения.

В результате инцидента травмирован работник предприятия.

Следственно-оперативной группой проведен осмотр места происшествия, зафиксирована следовая картина. Изъяты объекты и предметы, имеющие значение по делу. Следователи допрашивают работников организации, изымают и анализируют техническую документацию. Планируется назначение необходимых экспертных исследований.

Витебским городским отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.302 (нарушение правил производственно-технической дисциплины, правил безопасности на территории взрывоопасного цеха, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения) Уголовного кодекса Беларуси. Особое внимание будет уделено выяснению причин и условий, которые привели к ЧП.