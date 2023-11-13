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ЭКОНОМИКА РБ
В МИНСКЕ 14 НОЯБРЯ ПРОЙДЕТ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «КАЧЕСТВО-2023»
09:37 14.11.2023
14 ноября в Минске пройдет республиканская конференция «Качество-2023», организатором которой выступают Госстандарт и БелГИСС.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госстандарте, участие в ее работе примут более 140 представителей организаций и предприятий различных отраслей экономики.
В рамках конференции будут обсуждены вопросы выполнения программы «Качество 2021 – 2025», которая охватывает как развитие национальной инфраструктуры качества, повышение компетентности в области качества и эффективного менеджмента, мотивацию и пропаганду идей качества и делового совершенства, так и программы повышения качества в отраслях.
В ходе конференции состоится обмен опытом внедрения современных техник качества и эффективного менеджмента, который представят специалисты предприятий промышленного сектора, транспорта, образования и других отраслей.
В формате такого многостороннего разговора, который пройдет как в рамках пленарного, так и секционных заседаний, предстоит определить актуальные вопросы обеспечения качества продукции на современном этапе и в последующем приложить совместные усилия для их успешной реализации.
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