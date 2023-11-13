В Беларуси индекс цен производителей промышленной продукции в октябре 2023 г. по сравнению с сентябрем 2023 г. составил 100,5%, с декабрем 2022 г. – 104%, из него на инвестиционные товары – 100,3% и 105% соответственно, промежуточные товары – 100,6% и 105,3%, потребительские товары – 100,3% и 101,4% соответственно.

Как сообщает Национальный статкомитет, индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в октябре 2023 г. по сравнению с сентябрем 2023 г. составил 101,1%, с декабрем 2022 г. – 92,3%, в том числе в растениеводстве – 102,1% и 98,3% соответственно, животноводстве – 100,8% и 90,8% соответственно.

Индекс цен в строительстве в октябре 2023 г. по сравнению с сентябрем 2023 г. составил 99,2%, с декабрем 2022 г. – 110,6%, в том числе на строительно-монтажные работы – 99,4% и 109% соответственно, машины и оборудование – 100,4% и 109,3%, прочие работы и затраты – 95,7% и 115,3% соответственно.

Индекс тарифов на перевозку грузов всеми видами транспорта в октябре 2023 г. по сравнению с сентябрем 2023 г. составил 100,3%, с декабрем 2022 г. – 113,9%.

Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в октябре 2023 г. по сравнению с сентябрем 2023 г. составил 100%, с декабрем 2022 г. – 100,6%.