В Беларуси индекс потребительских цен на товары и услуги в октябре 2023 г. по сравнению с сентябрем 2023 г. составил 100,6%, с декабрем 2022 г. – 104,3%.

Как сообщает Национальный статкомитет, в октябре текущего года по сравнению с октябрем 2022 года рост цен составил 3,7%. За январь-октябрь 2023 года цены выросли на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Продовольственные товары в октябре 2023 года подорожали по сравнению сентябрем текущего года на 1,2%, с декабрем 2022 г. – подорожали на 4,1%. Годовой рост цен на продтовары в октябре 2023 года составил 4,3%. За январь-октябрь 2023 года цены выросли на 6,3% к уровню января-октября 2022 года.

Цены на непродовольственные товары в октябре текущего года по сравнению с сентябрем подросли на 0,4%, с начала года – на 2,4%. В октябре 2023 года цены на непродовольственные товары по сравнению с октябрем прошлого года снизились на 0,3%. За январь-октябрь 2023 года цены увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,9%.

Цены на услуги в октябре 2023 года по сравнению с сентябрем 2023 года уменьшились на 0,1%, с декабрем 2022 г. – выросли на 7%. За октябрь 2023 года к октябрю 2022 года цены повысились на 7,9%. В январе-октябре 2023 года услуги подорожали на 7,1% к аналогичному уровню прошлого года.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в октябре 2023 г. по сравнению с сентябрем 2023 г. составил 100,3%, с декабрем 2022 г. – 103,2%.