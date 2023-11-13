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ЭКОНОМИКА РБ
ДЕПОЗИТЫ НА СЕМЕЙНЫЙ КАПИТАЛ В БЕЛАРУСИ ОТКРЫТЫ ДЛЯ ПОЧТИ 132 ТЫС. МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ
17:54 13.11.2023
На 1 ноября 2023 г. для многодетных семей открыто 131 993 депозитных счета «Семейный капитал».
По данным Министерства труда и социальной защиты, по программе «Семейный капитал» на 2015-2019 годы для многодетных семей открыто 82,6 тыс. счетов на $826 млн.
Размер семейного капитала по этой программе назначается в размере $10 тыс. для многодетных семей, в которых третий или последующий ребенок родился (усыновлен, удочерен) в период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2019 года включительно.
По программе «Семейный капитал» на 2020-2024 годы для многодетных семей открыто 49,4 тыс. депозитных счетов на Br1,2 млрд.
В рамках этой программы размер семейного капитала с 1 января 2023 года составляет Br29,9 и назначается многодетным семьям, в которых третий или последующий ребенок родился (усыновлен, удочерен) с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года включительно.
По состоянию на 1 ноября 2023 г. на досрочное распоряжение средствами семейного капитала подано 78 677 заявлений. Из них на цели улучшения жилищных условий – 64 211, на получение медицинских услуг – 8 297, на получение образования – 6 164, на приобретение товаров для инвалидов – 5.
Принято 76 220 решений о досрочном распоряжении средствами семейного капитала, из них: Брестская область – 16 090, Витебская – 7389, Гомельская область – 12 326, Гродненская область – 9019, Минская – 13 125, Могилевская – 7655, Минск – 10 616.
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