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ЭКОНОМИКА РБ
НА ОДНОГО БЕЗРАБОТНОГО В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ УСЛОВНО ПРИХОДИТСЯ 53,5 ВАКАНСИИ
17:10 13.11.2023
На 1 ноября в Минской области на учете по безработице состояли 363 человека, в то время как вакансий было 19,4 тыс. То есть на одного безработного условно приходилось 53,5 вакансии. Такие цифры прозвучали сегодня на заседании Минского облисполкома.
Согласно информации, на 12% больше жителей области по сравнению с прошлым январем-сентябрем обратились в органы занятости за содействием в трудоустройстве. Вместе с тем количество безработных уменьшилось почти на треть.
За 9 месяцев в крупные и средние организации области на работу взяли 82 тыс. человек. По сравнению с прошлым годом это больше на 341 человека.
«Ситуация с кадрами — это серьезнейшая тема. Без людей невозможен экономический рост. Уровень заработной платы должен был достойным, если мы не можем дать хорошие условия труда и заработную плату, то этот вопрос надо решать», - подчеркнул председатель Минского облисполкома Александр Турчин.
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