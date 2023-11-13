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ЭКОНОМИКА РБ


ЗА НЕДЕЛЮ ВИТЕБСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПРЕСЕКЛИ НЕЗАКОННЫЙ ВВОЗ В РОССИЮ В ОБЩЕЙ СЛОЖНОСТИ ПОРЯДКА 140 ТОНН ГРУШ


16:55 13.11.2023

Семь грузовиков, в которых незаконно перевозили в общей сложности порядка 140 тонн груш, остановили витебские таможенники при проведении специальных мероприятий вблизи белорусско-российской границы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, в одном из случаев в сторону Российской Федерации следовало сразу шесть машин с грушами. Ни у одного из водителей необходимых документов на товар, в том числе и сертификатов, подтверждающих безопасность продукции для потребления, не оказалось. Документов не было и у еще одного водителя, перемещавшего груши в Россию несколькими днями позже. Последнее нарушение законодательства было установлено во взаимодействии с российскими коллегами в рамках проводимой работы по недопущению перемещения санкционной продукции.

Общая стоимость фруктов составила порядка 1 млн рублей.

По данным фактам Витебской таможней в отношении водителей и перевозчиков начаты административные процессы в соответствии со ст. 13.12 КоАП Республики Беларусь (нарушение порядка приобретения, хранения, использования в производстве, транспортировки, отпуска и реализации товаров).

Санкцией статьи в отношении физических лиц предусмотрен штраф в размере до 30 базовых величин, а в отношении индивидуальных предпринимателей или юридических лиц – до 50% от стоимости предмета административного правонарушения, суммы выручки, полученной от реализации товаров.
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